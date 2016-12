Iluminação natalina destaca Monumento ao Caminhoneiro e arborização de Feira

O ‘Monumento ao Caminhoneiro’, concebido pelo artista plástico Gil Mário e localizado na praça Jackson do Amaury está bem destacado pela iluminação natalina em Feira de Santana que abrange as principais avenidas do centro da cidade.

Na avenida Getúlio Vargas, a arborização também foi utilizada para a colocação das lâmpadas que dão um colorido especial às noites feirenses.

Em destaque e chamando muita atenção a decoração do Paço Municipal Maria Quitéria onde ocorrerão apresentações do Natal Encantado que começa no domingo, 18( Veja programação clique aqui.)