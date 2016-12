Rui Costa e José Ronaldo se encontram em inauguração e conversam bastante

A foto divulgada no facebook pelo prefeito de Feira, José Ronaldo (DEM), não deixa dúvida de que não faltou assunto entre ele e o governador da Bahia, Rui Costa (PT) no encontro que tiveram hoje pela manhã durante a inauguração de uma unidade residencial do ‘Minha Casa, Minha Vida’ em Feira de Santana.

Diplomado para o quarto mandato na Prefeitura de Feira, eleito em primeiro turno, Ronaldo é um dos líderes eleitoralmente mais fortes do DEM no Estado. Em 2010, quando encontrava-se sem mandato, Ronaldo foi candidato ao Senado.

Pelo menos em Feira, há uma grande expectativa de que essa candidatura se repita e dessa vez com amplas chances de vitória, tendo em vista serem duas candidaturas ao Senado por cada agremiação ou coligação.

No facebook o prefeito fez referência apenas ao evento onde eles dois estavam e não houve ‘vazamento’ do teor da conversa. Mas dá pra ver pela foto que era bem mais profundo do que a entrega de casas residenciais em um bairro de Feira.