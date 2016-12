Músicos do ‘Canto de Cerca’ deram show domingo no ‘Encontro dos Nordestinos’

Os músicos Jota Carneiro (vocalista) e Rubinho Bastos (sanfoneiro) dividiram com o mestre sanfoneiro Andre Galdino BAIO as atenções no ‘Forró do Sabiá’, no bar ‘Encontro dos Nordestinos’, domingo passado.

‘Canto de Cerca’ é um grupo especializado em forró pé de serra e que tem presença ampliada na cena musical de Feira de Santana.

Sentados um defronte ao outro, entre Baio e Rubinho houve o encontro de gerações. Harmonia de estilos, com demonstrações de improviso e conhecimento de melodias instrumentais. No zabumba está Renato e Juninho no triângulo.

Esse forró no bairro do Parque Sabiá, em Feira, acontece há muitos anos, todos os domingos, no bar ‘Encontro dos Nordestinos’. É um encontro espontâneo de sanfoneiros e músicos ligados principalmente ao forró e à música nordestina. Chega-se ao Encontro dos Nordestinos pela BR-116 Norte (sentido centro-Uefs) entrando à direita na sinaleira do Derba. A foto acima é do contador e ativista cultural Toinho Costa.