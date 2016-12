Ronaldo mexe no Secretariado para Carlito do Peixe voltar à Câmara de Vereadores

Em pelo menos duas entrevistas em que falou sobre mudanças no Secretariado, o prefeito de Feira, José Ronaldo (DEM), fez questão de enfatizar que “existe uma chance também” que ele chame um vereador para assumir uma pasta o que vai permitir que o ex presidente da Câmara e atual suplente, Carlito do Peixe, exerça o 7º mandato de vereador de Feira.

Ex-presidente da Casa da Cidadania por duas vezes consecutivas, líder de bancada, a presença de Carlito na Câmara é uma garantia a Ronaldo de que as coisas podem andar da maneira que não sejam seus projetos interrompidos ou dificultados.

Apesar da grande bancada governista, Ronaldo tem cuidados especiais com a Mesa da Câmara,já praticamente reeleita, sem sua articulação. Carlito será um ‘contraponto’ às eventuais ‘ousadias’ da Mesa.

Em nenhuma das entrevistas o Prefeito adiantou qual o Vereador que convidará para Secretário de modo a permitir a ascensão de Carlito, mas um Vereador eleito já ‘se convidou‘ publicamente para voltar a ser Secretário: Justiniano França.