Deputado Jorge Solla articula movimento ‘Mudar pra Valer’ no PT da Bahia

O deputado federal Jorge Solla, ex-secretário estadual de Saúde (na foto, com o deputado estadual Zé Neto) e o deputado estadual Marcelino Galo, ex-presidente do PT baiano, são os principais articuladores do movimento ‘Mudar pra Valer’, institucionalizado ontem em um seminário em Salvador, e que tem o objetivo de disputar no Processo de Eleições Diretas (PED) do Partidos dos Trabalhadores na Bahia.

No seminário “Mudar pra Valer”, realizado nesta terça-feira (20), na Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado federal Jorge Solla, o deputado estadual Marcelino Galo, além de quadros como o do ex-deputado federal Amauri Teixeira, do ex-deputado estadual Yulo Oiticica e da ex-vice-prefeita, Beth Wagner firmaram um pacto pela disputa política do PT da Bahia.

A falta de diálogo e de transparência nas decisões do partido foram pontos encarados como “fundamentais” a serem mudados por todos os integrantes do campo político. “ Temos que superar o engessamento e dar uma sacudida. ‘Mudar pra Valer’ é na perspectiva de tornar o partido mais democrático e ampliar o debate dentro do PT”, defendeu o deputado federal Jorge Solla.

O texto de um programa para o Partido de Trabalhadores, formatado em conjunto pelo grupo, será apresentado em seminário estadual marcado para o dia 28 de janeiro, em local ainda a ser definido.