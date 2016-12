Rede SAC atendeu cerca de 10 milhões de pessoas na Bahia em 2016

De janeiro a novembro deste ano, a Rede SAC realizou cerca de dez milhões de atendimentos em todo o estado. O número corresponde a quase 28 mil por dia em mais de 870 serviços oferecidos por 42 instituições parceiras situadas nas esferas municipal, estadual, federal e privada.

De acordo com o coordenador técnico da diretoria operacional da Superintendência de Atendimento ao Cidadão (SAC), Humberto Ramos, os três documentos mais emitidos ao longo do ano foram o Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a Carteira de Trabalho (CT), com 1 milhão, 380 mil e 177 mil cópias, respectivamente.

Desde a criação na Bahia, em 1995, a Rede SAC já realizou cerca de 183 milhões de atendimentos no estado. Reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como uma das melhores práticas na área de prestação de serviços públicos, o modelo já foi adotado por 24 estados brasileiros e o Distrito Federal, e por países como Portugal, Colômbia e República Dominicana.