Hoje tem o último forró de 2016 no ‘Encontro dos Nordestinos’ em Feira

A foto mostra a alegria do sanfoneiro André Galdino BAIO em um domingo de forró em Feira de Santana, no bairro do Parque Sabiá, onde está o bar e restaurante ‘Encontro dos Nordestinos’ referência de forrozeiros, músicos, cantores e admiradores da música nordestina.

Esse forró acontece todo domingo, promovido pelo proprietário do ‘Encontro’, que também é músico. Além de Baio, que é uma espécie de mestre-de-cerimônia, sanfoneiros e músicos vão chegando e dando ‘uma canja’.

Hoje é o último forró do ano e a expectativa é que um bom número de forrozeiros anime o ‘Forró do Sabiá’.

A partir das 11 horas da manhã já tem grupo de forró tocando, ou no mínimo, a sanfona solo de Baio fazendo a recepção.

