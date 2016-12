Secom entrega placas e homenageia profissionais da comunicação em Feira

O Governo de Feira de Santana, através do jornalista Valdomiro Silva, secretário de Comunicação entregou placas e homenageou profissionais de comunicação da cidade em um evento no Parque do Saber que contou também com uma palestra do experiente jornalista Edson Borges.

O encontro, como destacou o jornalista palestrante, tornou-se uma confraternização e reencontro entre profissionais de diversas gerações.

Borges lembrou episódios e reportagens em Feira de Santana e deu exemplos de abordagens diferentes sobre o cotidiano das pautas jornalísticas.

Ao falar sobre a imprensa nacional, Borges chamou a atenção para um aspecto que ele denominou como “futilidade”. “Tem muita gente confundindo entretenimento com futilidade. E são coisas distintas. Em Feira de Santana temos um exemplo muito bom de jornalismo de entretenimento, que é o trabalho do jornalista José Carlos Pedreira, o Zé Coió, com o jornal Bahia Noite&Dia“.

O prefeito José Ronaldo de Carvalho destacou a importância do encontro, que proporciona um momento de interatividade entre a imprensa e o Governo Municipal.

“Foi um ano muito difícil para todos, e para o segmento da imprensa não foi diferente. Mas acredito que superamos as dificuldades e esperamos um ano novo melhor”.

O secretário de Comunicação do município, Valdomiro Silva, lembrou que o evento tem como objetivo reconhecer os profissionais a despeito de suas posições políticas. “A gente recebeu radialistas que são críticos do governo e não existe essa distinção. Tenho muito respeito por todos os companheiros e foi mais uma homenagem justa”, disse.

fotos de Jorge Magalhães/SecomFsa