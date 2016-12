Espaço Literário leva um pouco mais de ‘vida noturna’ ao MAP de Feira

Emanoel Freitas (Emanoel do Viva Feira*),advogado e escritor presidente da Academia Feirense de Letras, é o responsável pelo ‘Espaço Literário’, um boxe ocupado por livros de autores feirenses e regionais, no Mercado de Arte Popular de Feira de Santana.

Esta semana o ‘Espaço Literário’ do MAP realizou o seu segundo sarau literário’, sendo que desta vez Emanoel levou para os confrades e convidados o talento do sanfoneiro Dr. Ed do Forró, pernambuco radicado em Feira que vem ampliando espaços na mundo da música baiana e nordestina.

Outro destaque da noite foi um recital de poesias declamadas por mulheres de uma ‘confraria de poetisas’.

Os saraus do Espaço Literário levam mais um pouco de ‘vida noturna’ àquele equipamento público. São poucos eventos à noite. Recentemente a poetisa Cíntia Portugal também realizou um e anualmente acontece o Festival de Violeiros.

