‘A luta é árdua’, diz Ronaldo na Catedral após as solenidades de posse em Feira

O prefeito José Ronaldo cumpriu o ritual pela quarta vez, com alteração apenas no horário: tomou posse na Câmara de Vereadores, em seguida foi para o Paço Municipal onde acompanhou a execução do Hino à Feira, assinou o ‘Livro de Posse’ e ouviu a leitura da transmissão pelo procurador-geral do Município.

Após esses atos protocolares, o Prefeito acompanhado de secretários e assessores foi à Catedral de Senhora Sant’Anna onde o arcebispo de Feira, dom Zanoni Demettino celebrou um missa ‘em ação de graças ao novo governo’.

Antes do final da missa, Ronaldo fez uma saudação às pessoas. Falou um pouco de sua trajetória e seu estilo de fazer política e ao encerrar e dirigindo-se primeiro diretamente ao seu vice Colbert Martins e em seguida advertindo a todos do governo, resumiu: ‘a luta é árdua’.