Deputado elogia escolha de Sérgio Carneiro para Secretaria de Meio Ambiente

Em entrevista ao programa Levante a Voz, da rádio Sociedade de Feira AM, nesta segunda-feira (02), o deputado, Fernando Torres (PSD), disse que o prefeito José Ronaldo de Carvalho (DEM) acertou quando indicou o ex-deputado federal, Sérgio Carneiro (PV), para a Secretaria de Meio Ambiente.

O radialista e âncora do programa, Luiz Santos, perguntou ao deputado o que ele achava do novo secretariado do prefeito José Ronaldo, ele respondeu que quer ficar em paz com a Prefeitura e com Feira de Santana e teceu elogios a dois indicados.

“O prefeito acertou quando indicou Sérgio Carneiro para a pasta de Meio Ambiente, porque é muito competente e capaz, além de ser do PV, até porque se tem alguém no PV e não gostar de Meio Ambiente é porque está no lugar errado, então vejo como acerto a sua indicação para a pasta. Outro que ele acertou foi a nomeação de Nau para a pasta de Institucional, é um rapaz muito inteligente e vai fazer um bom trabalho”, disse Fernando.

Para não deixar barato, o deputado federal, disse que José Ronaldo tem bons secretários e maus secretários.

Questionado pelo radialista Nivaldo Lancaster, quais seriam os maus, o deputado saiu pela tangente.

“Não quero briga esse ano com Feira, quero ficar com paz com a Prefeitura, mas, todos sabem quem são os maus, existem vários secretários já cansados e que precisam ser substituídos”, finalizou Torre.

Osvaldo Cruz/Rota da Informação

LEIA TAMBÉM:

“Torres chama Avenida Ayrton Senna de ‘feia’ e lembra emenda que Ronaldo recusou”

“Sérgio Carneiro diz que é ‘ficha limpa’ e pode ser candidato a deputado em 2018“