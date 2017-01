Lídice destaca ingresso de Ângelo na bancada do PSB na Assembleia baiana

O ex-vereador e candidato a prefeito de Feira de Santana na última eleição, Ângelo Almeida (PSB), assumiu, na segunda-feira (2), o mandato de deputado estadual em ato presidido na Assembleia Legislativa pelo deputado Marcelo Nilo. Ele ocupa a vaga do atual secretário de Agricultura do Estado, Vítor Bonfim.

Em seu discurso, Ângelo Almeida lembrou que assume o mandato por ter participado de uma aliança com os partidos da base do governo em 2014 e que agora fará parte de um grande time que muito já fez pela Bahia, mas que ainda tem muito o que se fazer.

“Irei abraçar as demandas que aparecerem, mas o eixo central que irei me debruçar será o de aproximação intensa com as minorias até pela experiência que adquiri como presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara Municipal de Feira de Santana. Também pretendo trabalhar com a questão da criança e do adolescente e com a pauta do meio ambiente”, explicou.

Durante a posse, a presidente estadual do PSB, senadora Lídice da Mata, frisou que Ângelo se juntará aos deputados Marquinho Viana e Fabíola Mansur o que, além de ampliar a bancada socialista, fortalecerá ainda mais o partido na Assembleia.

Lídice também destacou que Ângelo Almeida é um companheiro de luta, que recentemente serviu ao partido como candidato a prefeito em Feira de Santana e “serviu com dedicação, fidelidade e, principalmente, com compromisso de honrar sua cidade e sua legenda partidária.