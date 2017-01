Fim de semana tem Reisado no povoado de São Vicente de Tiquaruçu em Feira

Arreio de Ouro, Kixote é Esse e Gera Samba serão as principais atrações musicais da Festa de Reis de Tiquaruçu, que vai acontecer no próximo final de semana. A centenária Festa de Reis de Tiquaruçu é uma das importantes manifestações culturais de todo o interior do nordeste.

O ecletismo é uma das marcas das festas realizadas na zona rural. Os ritmos passam pelo arrocha, forró, pagode e vaquejada. E agrada ao público.

Além das atrações contratadas pela Prefeitura de Feira de Santana, o tradicionalíssimo Cortejo de Reis ganha as ruas do distrito, mais blocos carnavalescos.

Bandas e cantores foram definidos em acordo entre a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e comissão da festa, dentro das disponibilidades financeiras do município.

Sábado-

20h – Pegada Love/Beto Cardoso

21h30 – Malícia sem Vergonha

23h – Arreio de Ouro

1h – Márcio Alves

Domingo-

16h – Cortejo de Reis

17h – Hit Arrochadeira

18h30 – Kixote é Esse

20h – Gera Samba