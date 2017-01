Função de Colbert no Governo de Feira é ‘dar suporte às Secretarias’

O vice-prefeito Colbert Martins Filho está atuando no suporte às demandas nas diversas secretarias do Governo do prefeito José Ronaldo de Carvalho, informou hoje o site dá Prefeitura Municipal de Feira de Santana.

“Nestes primeiros dias da atual gestão, está avaliando com os secretários de todas as pastas as demandas e as formas como possa contribuir para eficientizar as ações”, diz.

Ex-deputado federal, Colbert Martins Filho pretende colocar à disposição do Governo Municipal toda sua experiência parlamentar para atrair mais conquistas e investimentos visando o desenvolvimento de Feira de Santana.