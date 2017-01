Vladimir Aras diz que o país precisa fazer o debate para a descriminalização das drogas

Como professor de processo penal, diria que, do ponto de vista da economia, da criminologia e da segurança pública, numa perspectiva ideal, a solução passa por descriminalizar as drogas, um debate que a sociedade brasileira precisa fazer seriamente e no seu devido tempo, diz o procurador federal Vladimir Aras, em longa matéria sobre o tema publicada no jornal Folha de São Paulo.

“A discussão deve também refletir percepções científicas da medicina e de consensos globais, como os que levaram as Nações Unidas a adotar a atual política criminal de proibição e repressão, que tem se mostrado malsucedida”, concluiu.

Secretário de cooperação internacional da Procuradoria-Geral da República, o procurador Vladimir Aras, 45, foi promotor público estadual em Feira durante os anos 90.

Ele diz também na Folha que o avanço da facção criminosa PCC para o norte do país, como mostram recentes conflitos em presídios indica que a organização tem interesse em dominar rotas internacionais e a cadeia de produção de cocaína.

“O método de avanço territorial é a cartelização por meio da absorção de pequenos esquemas criminosos ou pelo conflito aberto, a disputa sangrenta, dentro e fora dos presídios“, declara Aras.