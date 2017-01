Sindicato em Feira muda comando após 40 anos com o mesmo Presidente

Após mais de 40 anos na presidência do Sindicato dos Comerciários de Feira de Santana, Délcio Mendes vai entregar o cargo ao novo presidente, seu companheiro de Diretoria, Antônio Tadeu eleito em pleito de chapa única.

Nesse período, ele não foi apenas sindicalista mas também político partidário em Água Fria, cidade a cerca de 50km de Feira, onde foi eleito vereador dno último pleito, já pela segunda vez. Ele é natural de Ipirá, município de onde foi desmembrada Água Fria.

A chapa única, Avante Comerciários, encabeçada por Antonio Cedraz venceu as eleições para a diretoria, realizada nos dias 04, 05 e 06 de janeiro de 2017, para o quinquênio 2017/2022.

Foram três dias de votação, com duas urnas fixas localizadas na sede do Secofs e três urnas itinerantes que tiveram o objetivo de atender aos associados que não puderam se deslocar à sede do sindicato.

Segundo a Ata de Apuração, a chapa Avante Comerciários conquistou 821 votos válidos, ficando apenas sete nulos e quatro em brancos.