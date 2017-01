Detalhes do interior da histórica Catedral Metropolitana de Sant’Anna

Dom Zanoni Demettino ao assumir a Arquidiocese de Feira de Santana em substituição a dom Itamar Vian, foi buscar o lema dele nos textos do profeta Isaias: Ecce Mitte Me: ‘Eis-me, envia-me’. Como no tempo do Profeta, vivemos também uma época de conturbação, talvez daí a escolha…Na foto, a frase em latim escrita na cadeira do Arcebispo sob a imagem de Sant’Anna Mestra, na Catedral.

Quantos pecados terão sido confessados e perdoados neste confessionário? Será ele do tempo do caridoso padre Ovídio Boaventura, falecido no final do século 19? Há apenas um no templo. Haveriam mais antigamente quando a prática da confissão ‘ao pé do padre’ era obrigatória aos católicos?

A pia batismal é totalmente moderna e resultado da última grande reforma feita na Catedral. É de mármore riscado e a decoração do ambiente tem quadros e candelabros contemporâneos. Que fim terá tido a antiga pia batismal, local onde certamente muita gente ‘grada’ da Feira deixou de ser pagã?

Como não podia deixar de ser, no interior da velha Catedral também tem a imagem do padre Ovídio de São Boaventura, que não foi canonizado pelo Vaticano mas o foi pelos seus contemporâneos e pela história oficial do Município. Não se sabe de uma ‘falha’ sequer do ‘santo padre’…

Como os templos são solenes…e soturnos quando vazios.

A ‘Paixão de Cristo’ contada em estampas distribuídas pelas paredes do templo. O audiovisual ainda não chegou por aqui…

‘Coração de Jesus’. Detalhe de um dos altares existentes na Catedral de Sant’Anna.