Dragões alados, gárgulas e monstros do Casarão Fróes da Mota em Feira

Conta-se que o rico coronel Agostinho Fróes da Mota inspirou-se em mandar fazer essas criaturas estranhas após uma viagem que realizou à Europa.

Quem foi o pedreiro-artesão que executou o capricho do Coronel? – Não sei. E não acredito que saiba a Fundação Senhor dos Passos, detentora do patrimônio.

Mas isso não vai ao caso agora, as criaturas estão nas fachadas e colunas, como idealizou o patriarca cujo busto está na praça vizinha que tem seu nome também.

O Casarão tem muito a contar mas ainda nos conta muito pouco e é utilizado de maneira, talvez, mais seleta do que os visitantes dos Fróes da Mota na época áurea dos coronéis da pecuária baiana. Há salas vazias e sem uso durante todo o ano…

Dragões, gárgulas, monstros estranhos mas que, pela tradicional superstição européia, protegem os imóveis e as pessoas que estão dentro dele. Esse da foto acima parece uma mistura de flor em botão com macaco assombrado….e eu me pergunto de novo, quem foi o pedreiro-artesão pago pelo Coronel…?

E para encerrar, o ‘Rei dos Animais’, dois leões com semblantes ao mesmo tempo assustadores mas sorridentes e simbolicamente colocados no cimo das fachadas principais! O Agostinho era poderoso…!