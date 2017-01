Três mandalas e um artista misterioso que passou por Feira de Santana

O Brasil passa por Feira e o mundo também. O artista que esculpiu essa mandala passou poucos meses em Feira de Santana, o tempo suficiente para fazer mais duas dessas do mesmo tamanho, com as mesmas características e estilo.

Dizia se chamar David, de naturalidade italiana e que essas Mandalas fazem parte de um ‘edital internacional’ que ele ganhou para serem esculpidas em diversas partes do mundo. Há cerca de dois meses ele foi embora.

Duas dessas mandalas estão visíveis para quem passa na movimentada avenida presidente Dutra, uma linha reta que liga a BR-324 à 116-Sul passando por dentro de Feira pelos fundos da igreja Matriz.

Uma está na parede lateral de uma tradicional casa comercial de louças e decorações e a outra também visível está na fachada principal do conhecido Hotel Samburá.

A terceira está na parede da recepção de outro Hotel também na praça Jackson do Amaury. Todas próximas como pontos de um triângulo equilátero.

Em um dos hotéis onde ele se hospedou pela última vez na cidade, deixou uma pista para onde ia: Egito. Fazer mandalas.