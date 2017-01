Prefeito de Feira quer “debate nacional” sobre a Previdência dos municípios

Ao inaugurar uma nova sede do Instituto de Previdência de Feira de Santana, o prefeito José Ronaldo (DEM) disse que o sistema de previdência municipal é ‘uma bomba relógio” para os Municípios.

“Esta questão deve passar por um profundo debate nacional, sob pena de as Prefeituras terem de fazer a opção entre pagar a folha salarial de inativos ou dos funcionários da ativa”, prognosticou.

O Prefeito de Feira, que já foi presidente da União dos Prefeitos da Bahia, é um crítico contumaz da lei que criou os institutos e obriga as Prefeituras a arcarem com parcela do Orçamento “para honrar” a folha de pagamento dos servidores inativos.

“Seria irresponsabilidade da minha parte, se eu não falasse sobre esta realidade. Ninguém quer discutir esta realidade, ninguém está olhando para o futuro. Mas não quero ser acusado de omisso”, disse.