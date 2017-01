Matinha faz aniversário de 9 anos como distrito de Feira de Santana

As comunidades de Olhos D’Água das Moças, Candeal II, Santa Quitéria, Moita da Onça, Vila Menilha, Baixão, Tupy, Alto do Tanque, Tanquinho, Alto do Canuto, Alecrim Miúdo, Jacu, Capoeira do Rosário, Candeia Grossa, Jenipapo, passam a integrar o Distrito de Matinha. A sede do Novo Distrito será a localidade da Matinha, é o que diz o decreto 7462 de 21 de fevereiro de 2008 criando o Distrito de Matinha, em Feira de Santana. O decreto foi assinado pelo prefeito de Feira, José Ronaldo (DEM) e todo Secretariado.

Matinha é o oitavo distrito do Município de Feira de Santana e foi desmembrado do Distrito de Maria Quitéria, guardados os mesmos limites do antigo Distrito a que pertencia, alterando-se tão somente o lado Oeste que tem como limitação a Rodovia BR-116 Norte, a qual estabelecerá a divisória entre o Novo Distrito e aquele de que foi desmembrado.

As bandas Os Clones e Viola de 12 vão ser as principais atrações da ‘Festa da Matinha’ que vai comemorar a criação do distrito. Também apresentações de Ki Xote É Esse, Quixabeira da Matinha, Roda Vaquejada, Kelly Macedo, Arrocha o Laço e Estrela Cadente.

A definição das oito atrações para os dois dias ocorreu durante encontro do prefeito José Ronaldo (DEM) com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer Edson Borges.