‘O ano letivo não vai começar no Brasil’, diz Marlede Oliveira da APLB de Feira

Por que a ameaça de greve?

MARLEDE OLIVEIRA – Na greve do ano passado ficou acordado reformular o Plano de Carreira de Feira de Santana que é de 1992. O Prefeito não pagou a pecúnia, não liberou a licença prêmio, não fez a mudança de referência, não fez alteração de carga horária de 20 h para 40 além do Plano de Carreira que precisa ser reformulado. Foi acordo da Greve do ano passado com o Sr. Prefeito.

Falta diálogo com o Governo do Município?

M.O – Já enviamos dois oficios solicitando audiência e ele não respondeu a nenhum.

A APLB não teme a opinião pública ser contra o movimento no início do ano letivo?

M.O. – O ano letivo não vai começar no Brasil. Greve geral da educação a partir de 15 março.