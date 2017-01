André Galdino Baio faz 73 anos em fevereiro e ganha página no facebook

O texto do forrozeiro Jota Sobrinho é definitivo e começa assim:

“Nasceu no dia 28 de Fevereiro de 1944, em Água Branca, Alagoas, foi batizado na cidade de Miguel Calmon, na Bahia e veio para Feira de Santana com 7 anos de idade….” (clique aqui)

André Galdino, ‘Baio do Acordeon’, faz 73 anos em fevereiro e em comemoração ao artista existe uma página no facebook (clique aqui) com diversas informações entre fotos, vídeos e textos.

Visite e divulgue a página, André Galdino Baio é um talento de Feira de Santana:

https://www.facebook.com/pg/andregaldinobaio/about/?ref=page_internal

