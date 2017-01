Internet facilita o recadastramento da meia passagem em Feira de Santana

O recadastro da meia passagem estudantil 2017 em Feira de Santana que ocorre desde o dia 27 de dezembro do ano passado, já contabilizou mais de 2 mil alunos que já possuíam o cartão Via Feira. Em todo o ano de 2016, foram realizados 39 mil cadastros.

O cartão não recadastrado poderá recarregar seu crédito até 31 de março deste ano, e somente poderá realizar novas cargas se efetivar o seu recadastro, podendo ser utilizado sem qualquer prejuízo enquanto tiver créditos.

Os novos estudantes que pretendem adquirir o cartão, devem se dirigir à sede da Via Feira munidos de seus documentos pessoais, e comprovante de matrícula do ano letivo de 2017 para fazer o cadastramento com biometria facial, que serve para evitar o uso indevido no momento do registro do débito da passagem.

Para o estudante que já tem o cartão e pretende fazer o recadastramento, deve acessar o site da Via Feira, www.viafeira.com.br, e ter em mãos o comprovante de matrícula original referente ao ano letivo de 2017 e documentos pessoais.

Após a conclusão do processo, o estudante receberá um protocolo que deverá ser anotado no verso do comprovante de matrícula.

Este comprovante de matrícula deve ser entregue em um dos pontos de coleta, que são os terminais de transbordo central, sul e norte, ou na sede da Via Feira, localizada na Rua Osvaldo Cruz, nº 165, bairro Kalilândia.

A confirmação da revalidação ocorrerá em um prazo de até cinco dias, a contar da data da entrega do comprovante de matrícula no ponto de coleta.

Os terminais funcionam das cinco horas da manhã à meia noite todos os dias, inclusive nos finais de semana. E a sede da Via Feira, funciona de segunda a sexta feira, das sete horas da manhã às cinco da tarde.

Para mais informações, acesse:

http://www.viafeira.com.br/recadastramento