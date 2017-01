Com 206 votos, Eures Ribeiro se elege presidente da UPB

Já passava das 18h quando o novo presidente eleito da União dos Municípios da Bahia (UPB), Eures Ribeiro, prefeito de Bom Jesus da Lapa, aclamado pelo público presente, fez um breve e caloroso discurso no auditório da instituição nesta quarta-feira, dia 25.

“Parabenizo ao companheiro Luciano pelo grau de competitividade. Foi uma campanha enxuta com propostas. Agradeço a todos. Meu papel e o do grupo, unificar a entidade com mais força. A UPB tem que estar acima de nós para enfrentar o momento de crise financeira. Parabéns a Maria Quitéria, uma grande presidente e queremos que ela continue a fortalecer o municipalismo baiano. Que o Bom Jesus da Lapa e o Senhor do Bonfim fortaleça a todos”.

Prometendo lutar pela defesa dos municípios, o novo presidente foi eleito com 206 votos contra 139 do adversário Luciano Pinheiro, prefeito de Euclides da Cunha.

A chapa encabeçada por Eures, tem como candidato a primeiro vice-presidente da instituição Giuliano de Andrade Martinelli, prefeito de Jaguaquara; Antônio Carvalho da Silva Neto, prefeito de Araci (vice-presidente administrativo); Rogério dos Santos Costa, prefeito de Santo Estevão (1º secretário); Marcus Paulo Alcântara Bonfim, prefeito de Juazeiro (2º secretário); Marcos Aurélio dos Santos Cardoso, prefeito de Santana (1º tesoureiro); e José Henrique Silva Tigre, prefeito de Belo Campo (2º tesoureiro).

A eleição, além de acirrada, mostrou a força e a beleza da democracia, levando as urnas 345 votantes, sendo 41 aptos que não votaram. Eures Ribeiro tem três bandeiras principais.

A primeira é a derrubada do veto do presidente Michel Temer (PMDB) à emenda que garante aos municípios os repasses referentes ao ISS sobre operações de cartões de crédito e débito.

“A segunda diz respeito à Coelba, que cobra a taxa de iluminação, que vai para uma conta dela, mas é um imposto municipal. Essa taxa deve ir para o município, que faz o pagamento a ela depois”, explica.

Por fim, Ribeiro quer debater uma nova forma de regulação para a saúde no estado. “As pessoas morrem nas filas de regulação, em especial nos municípios de pequeno e médio porte. É preciso se pensar numa nova regulação. Mas temos também 97 pautas no Congresso e vamos lutar por elas”.

Ele vai conduzir a entidade em 2017, ano em que a grande maioria dos gestores públicos destacam ser difícil para a municipalidade, em virtude principalmente da queda de arrecadação e de receita nos cofres das prefeituras. Em meio a esse cenário, Eures não apenas terá que administrar “sua casa” (Bom Jesus da Lapa), mas, juntamente com a diretoria da entidade, buscar dar apoio aos 416 prefeitos da Bahia.

Eures Ribeiro Pereira nasceu em 19 de novembro de 1973, em Bom Jesus da Lapa, em uma família de 11 filhos do casal Cândido José Pereira e Evacy Ribeiro Pereira. Lutou contra a pobreza para estudar e formar-se técnico em contabilidade. Iniciou a carreira política como líder dos estudantes secundaristas de sua cidade. Elegeu-se vereador pela primeira vez no ano 2000 e tornou-se presidente da Câmara no segundo mandato, iniciado em 2004. Sob sua administração, a Câmara de Vereadores de Bom Jesus da Lapa saiu do aluguel para construir sua própria sede.

Eures foi assessor especial da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), entre os anos de 2009 e 2010, quando foi eleito deputado estadual pelo PV. Exerceu o mandato na Assembleia Legislativa nos anos de 2011 e 2012, tendo ocupado a vice-presidênCrédito: Lourival Custódio – UPBcia da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e sendo titular das comissões de Saúde e Saneamento. Em outubro de 2012 foi eleito prefeito de Bom Jesus da Lapa com 58,5% dos votos válidos.

Em outubro de 2016, reelegeu-se com 78% dos votos válidos – maior percentual obtido por um candidato em segundo mandato em todo o Estado da Bahia.

texto e foto: UPB/Lourival Custódio