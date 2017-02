Estátuas de ‘santos e mártires’ marcam o catolicismo popular no Nordeste

A proximidade de uma estação de energia elétrica confere uma metáfora poderosa à imagem do ‘santo milagroso’ de Juazeiro do Norte, padre Cícero Romão Batista, Padre Cícero, Padim Padre Cícero, Padim Ciço. A estátua da foto está à margem de uma das maiores e mais movimentadas estradas do país, a BR-116, na cidade de Milagres, no Ceará. Estátua como essa do padre e de diversos outros tamanhos estão em cada localidade, povoado ou comunidade não só do Ceará mas de todo o interior do Nordeste.

A ‘fé’ em Antônio Conselheiro é por demais diferente da que grassou por padre Cícero. A figura de Antônio Mendes Maciel, no entanto, é cultuada como histórica e ‘revolucionária’ na região de Canudos, na Bahia. Graças, certamente, a um esforço da Universidade Estadual da Bahia que estimulou o reavivamento histórico da “Guerra de Canudos’ com a instalação de equipamentos memoriais. Essa estátua da foto encontra-se em um morro às margens do Açude Cocorobó.

Frei Damião de Bozzano foi um missionário capuchinho vivendo no século XX e pregando como se estivesse no século 18. Mas encantou a massa rural, principalmente, e tornou-se para grande parte do Nordeste uma espécie de ‘sucessor’ de Padre Cícero em virtudes e santidades. Essa estátua dele, em corpo inteiro, é orgulho da população de Cachoeira dos Índios, uma pequena cidade no oeste da Paraiba.