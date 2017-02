Governo da Bahia vai abrir vagas para coordenador pedagógico nas escolas

A Secretaria da Educação do Estado está trabalhando para que todas as escolas da rede tenham coordenadores pedagógicos, em 2017. Para isto, está preparando edital para que estes profissionais comecem a atuar na integração entre professores, gestores e estudantes, potencializando o processo de ensino e de aprendizagem. A informação foi divulgada, nesta segunda-feira (06), primeiro dia de aula do ano letivo, pelo secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro.

“Essa é a prioridade. Acreditamos que a rede física é importante, mas a mudança real acontece com uma pedagogia forte, valorizando a identidade territorial das escolas. A ideia é lançarmos um edital para realocarmos os coordenadores da rede para que possamos atender a todas as unidades”, destacou o secretário Walter Pinheiro.

Ao saudar a comunidade estudantil, Pinheiro enfatizou a importância do empenho e compromisso de todos para a melhoria da qualidade da educação.

“Faço uma saudação a todos os envolvidos na educação para que iniciemos um momento de transformação na educação da Bahia. Estamos preparando diversas ações que vão promover uma valorização e resgate do espírito da escola,” declarou o gestor.

Neste sentido, Pinheiro destacou várias ações que serão implementadas ao longo do ano para fortalecer o processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes e promover o protagonismo estudantil.

“Estamos realizando reformas em 430 unidades, que chegam de pequenos reparos até projetos mais complexos. Além disso, vamos construir 16 novos prédios, que irão substituir atuais escolas, que não demonstram mais condições de atender nossos estudantes. E até 2018 , temos o objetivo de instalar Banda Larga de Internet em todas as escolas do Estado”, afirmou.