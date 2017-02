Governo de Feira insiste em construir ‘shopping’ no Centro de Abastecimento

O Governo de Feira de Santana insiste na construção de um ‘shopping’, (que a Prefeitura chama agora de ‘Centro Comercial Popular’), no Centro de Abastecimento, que completou 40 anos de construído para ser a alternativa à feira livre que funcionava no centro da cidade. A Secom anunciou hoje que o prefeito José Ronaldo vai mostrar o novo projeto ainda esta semana.

Além de mudar o nome do empreendimento, o Governo fez modificações no projeto original e incluiu um piso inteiro com estacionamento para veículos. A construção deverá ser feita em regime de PPP (Parceria Público-Privada) com uma empresa de Minas Gerais.

Segundo o governo, o equipamento será construído para abrigar os vendedores ambulantes que atuam na Marechal Deodoro e outras ruas comerciais no centro da cidade.

O projeto do ‘shopping popular’, agora chamado de ‘Centro Comerciasl’) enfrenta uma cerrada oposição de comerciantes de uma área ameaçada pela construção, a do artesanato, que inclusive já ajuizou uma ação contra e demanda ações administrativas junto ao Governo do Estado para realizar o ‘tombamento cultural’ do Centro de Abastecimento para impedir a consecução do projeto.

Na foto, o empresário mineiro Elias Tergilene apresentando o projeto para o ‘shopping’

