Ator, diretor, produtor de teatro, professor, Adriano Lima está há 24 anos atuando nos palcos da Bahia e principalmente em Feira de Santana onde apresenta neste 18 de fevereiro (um sábado) o espetáculo “HOJE EU NAO TO BOA ! uma comédia de maus costumes!, em apresentação única no Teatro do Centro de Cultura Amélio Amorim.

A comédia comemora neste 2017 quatro anos de sucesso de público em todo o Brasil.