Prefeito de Feira reúne Conselho e aprova ‘shopping’ no Centro de Abastecimento

O Prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM) reuniu o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e aprovou o projeto de construção de um ‘shopping popular’ ou Centro Comercial Popular, em área do Centro de Abastecimento. O projeto enfrenta uma forte oposição na cidade.

O Prefeito tem pressa.

Na reunião com o Conselho, formado por representantes de diversas instituições de classe, o Prefeito afirmou que o Governo Municipal está em condições de começar a construção do equipamento até na primeira semana de abril. A apresentação foi na tarde de quinta-feira, 09, no auditório de um hotel no centro da cidade.

O Centro Comercial será implantado em área de 28 mil metros quadrados. O Prefeito também anunciou “um projeto que será apresentado futuramente” para “algumas ações que serão realizadas visando revitalizar ainda mais o Centro”.

Na foto, a reunião com o Conselho.