Ronaldo foi a Brasília outra vez e voltou com promessa de ministro para Anel do Contorno

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM), foi mais uma vez a Brasília, esta semana, e voltou com a promessa do ministro dos Transportes, Maurício Quintella, de que os recursos para duplicação do Anel do Contorno finalmente serão alocados no Orçamento da União para 2018.

Ronaldo disse que “a duplicação do anel rodoviário, neste trecho, tem absorvido 60 a 70 por cento dos meus contatos em Brasília, nessas últimas viagens que fiz. É uma luta antiga do povo de Feira de Santana, que eu estou determinado a ver vitoriosa”,

Participaram do encontro do Prefeito com o Ministro o superintendente regional da Sudene na Bahia, Marcelo Neves, e o deputado federal baiano Paulo Azi.

