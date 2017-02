Capoeiristas demarcam o ‘território do samba’ no centro de Feira de Santana

Difícil é o sábado em que eles não estão na praça do velho Mercado de Feira de Santana, na sombra daquele oitizeiro, jogando a capoeira e depois rolando um samba-de-roda que junta gente não só para olhar mas para sambar também…

Debaixo desse oiti o poeta e folheteiro de cordel Jurivaldo Alves durante muito tempo montou sua banca. Hoje Jurivaldo tem uma banca de cordel no Mercado de Arte Popular.

Mas os capoeiristas mantiveram a tradição e demarcaram o ‘território do samba’ no coração da cidade. Todos os sábados, o grupo de capoeira Angoleiros do Sertão, conduzido pelo mestre Claudio, faz o samba ecoar pelas ruas comerciais geralmente cheias de gente.

No vídeo, a filhinha de uma conhecida ambulante do centro da cidade dá uma amostra grátis do samba que rola por lá.