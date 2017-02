Centro de Abastecimento de Feira é alvo da política de ‘exclusão’ do centro da cidade

O Centro de Abastecimento de Feira fez 40 anos de inaugurado em novembro do ano passado. Nesse tempo substituiu o papel da feira-livre que funcionava nas ruas do centro. Foi o espaço q acolheu o patrimônio material e imaterial do povo migrante da feira.

Hoje se presencia em Feira a anacrônica retomada daquela velha política de exclusão e higienização dos centros das cidades. E o Centro de Abastecimento é o foco, o ‘consenso dos engomados’.

“Abaixo o Centro de Abastecimento”, tem muita “sujeira”, muita “pobreza”...para uma cidade ávida por nobreza…

O Centro é a presença viva da feirinha imortal no Nordeste,com seus loucos, músicos e estranhos negociantes de tudo. É natural que seja o alvo dessa gente ‘normal’.

No vídeo, o sanfoneiro Bié anima a segunda-feira no Centro de Abastecimento.