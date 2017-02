Coronel e Oto Alencar acompanharam Rui Costa em visita a Ruy Barbosa

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Angelo Coronel, acompanhou o governador Rui Costa na entrega das chaves de vinte novas viaturas policiais para reforçar a segurança em Ruy Barbosa, Pintadas, Boa Vista do Tupim, Iaçu, Macajuba, Milagres, Utinga, Wagner, Itaberaba e Ipirá, além de seis veículos para a Polícia Especializada da Chapada (Cipe) e uma para a Rondesp Chapada.

A solenidade foi no sábado em Ruy Barbosa, terra natal do senador Oto Alencar, também presente na comitiva governamental.

“Na condição de presidente do Legislativo, tenho a honra de fazer em Ruy Barbosa o meu primeiro ato no interior da Bahia. Além da liderança política, Oto é meu amigo e compadre o que torna este momento ainda mais especial”, destacou Coronel.

Em resposta, Oto disse que ficou emocionado com o fato de discursar no palanque antes do presidente da Assembleia Legislativa.

“Pelo protocolo cerimonial, eu, na condição de senador, discursava depois do deputado estadual Angelo Coronel. Agora, Coronel discursa depois de mim, o que me envaidece e me enche de orgulho ao partilhar do sucesso e da vitória de meus amigos”, brincou o senador do PSD.

Acompanhando o governador, o presidente do Legislativo visitou também a delegacia de polícia e a sede da Companhia Independente de Polícia Especializada da Chapada (Cipe). E ainda testemunhou a assinatura de convênios através do Projeto Bahia Produtiva, que beneficiou três associações dos segmentos de aquicultura e pesca, apicultura e socioambiental, no valor de R$1,1 milhão, e beneficiando 120 famílias.