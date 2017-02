Sanfoneiro André Galdino Baio, 73 anos dedicados à música nordestina

O sorriso do mestre André Galdino BAIO é uma marca da alegria do sanfoneiro. Seja tocando, seja botando a sanfona no saco, o bom humor e a simplicidade de Baio é saudado por todos que o conhecem.

No próximo dia 28, o último dia do mês de fevereiro, André Galdino completa 73 anos de idade, e praticamente a mesma idade na profissão de sanfoneiro. Forrozeiro popular, foi destacado por Luiz Gonzaga numa visita que o Rei do Baião fazia ao Campo do Gado. Acompanhou Jacinto Limeira fazendo o arranjo e tocando os forrós que o ‘cantor trombonista’ gravava.

Como o dia 28 é uma terça, o aniversário de Baio será comemorado no dia 26, no Bar de Renato, no Forró do Sabiá, em Feira de Santana, onde todos os domingos o sanfoneiro abre a ‘jam session nordestina’ que acontece até o início da noite.

Saiba mais sobre André Galdino BAIO, visite a página dele no facebook. clique aqui