O deputado estadual Ângelo Almeida (PSB) promove a primeira audiência pública do mandato na cidade de Feira de Santana e com o tema dos transportes públicos. Ângelo assumiu o mandato na Assembleia Legislativa recentemente, depois de ter participado da eleição municipal como candidato a Prefeito de Feira. O deputado é da base aliada do governo Rui Costa (PT).

A audiência acontece nesta quinta-feira, 16, no auditório do Colégio Estadual Luiz Eduardo Magalhães.