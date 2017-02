Seminário em Feira vai abordar direitos dos ‘povos tradicionais’

“Vamos empoderar os quilombolas, indígenas, comunidades pesqueiras e outros segmentos considerados povos tradicionais” explica um dos palestrantes do Seminário de Direitos das Comunidades Tradicionais , o advogado Sizino Oliveira.

O Seminário vai acontecer no próximo dia 25 de março, no Centro Social Urbano, no bairro da Cidade Nova, em Feira de Santana. O evento dará certificado de 5 Horas para Universitários presentes e recolherá 1 Kg de alimento não perecível dos participantes, a ser ofertado ao Quilombo Rio dos Macacos.

Além de Sizino Oliveira, que é advogado, Pós Graduado em Direito Público, Militante dos Direitos Humanos e do Direito Ambiental, com atuação junto à Movimentos Sociais, farão palestras:

Júlio Rocha, advogado, Professor de Direito da UFBA, Coordenador da Pós Graduação em Estado e Direitos dos Povos e Comunidades Tradficionais, Ambientalista Autor dos livros “Direito Ambiental, Conflitos Socioambientais e Comunidades Tradicionais” e “Direito, Sustentabilidade Ambiental e Grupos Vulneravéis”.

Fábio Nogueira, sociólogo, Professor da UNEB, Militante do Movimento Negro, Ex-candidato a Prefeito de Salvador pelo PSOL.

Maurício Correia, advogado Popular, Membro da AATR (Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais) com Atuação na Causa do Quilombo Rio dos Macacos.

Maiores Informações: (75) 98256-9248 (Sizino Oliveira), (75) 99131-5611 (José Carneiro) e na pagina do evento no facebook clique aqui