Secretaria de Cultura de Feira começou a receber propostas para parcerias

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer já está recebendo propostas das organizações da sociedade civil (associações, fundações, etc) para realizar projetos em parceria com a Prefeitura Municipal de Feira de Santana.

Só podem participar organizações com pelo menos três anos de constituída, assim como estão excluídos os projetos que já contam com apoio de subvenções do Poder Legislativo. A entrega das propostas pode ser feita até o próximo dia 20 de março.

A simples apresentação do projeto não significa que a parceria será firmada. Esse processo de escolha culmina com um chamamento público, com vários critérios a serem obedecidos pelas entidades concorrentes. No momento certo, haverá o chamamento com ampla divulgação”, explica o secretário Edson Felloni Borges.

Na área esportiva, podem ser apresentados projetos em qualquer modalidade. A proposta devem conter, no mínimo, o valor para a realização do evento, período, local, tabela de etapas, fases ou competições.

Também podem ser apresentados projetos para o desfile das entidades afros na Micareta, apresentação e concurso de quadrilhas juninas, festival de bandas e fanfarras, festival de violeiros, dentre outros. Nesses casos, devem ser explicitados o valor, objetivo, período de realização, local e detalhes da produção.