Universidade Estadual de Feira de Santana empossou dois novos pró-reitores

Foram empossados, na tarde de segunda-feira (20), os novos pró-reitores de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PGDP) e de Pesquisa e Pós-Graduação (PPPG) da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), o servidor José Renato Sena Oliveira e o professor Aristeu Vieira da Silva, respectivamente.

Estiveram presentes à solenidade, realizada na Sala dos Conselhos da Instituição, o reitor da Uefs, professor Evandro do Nascimento Silva; a vice-reitora, professora Norma Lúcia Fernandes de Almeida; os pró-reitores, assessores, demais representantes da Administração Central, diretores de departamento, coordenadores de colegiados, servidores e professores.

De acordo com o reitor professor Evandro do Nascimento Silva e com a vice-reitora professora Norma Lúcia Almeida, ambos os cargos exigem uma grande responsabilidade dentro da atual conjuntura econômica, que culminou no contingenciamento de recursos.

Eles lembraram que são muitos os desafios, tanto para fazer a pesquisa e a pós-graduação avançarem ainda mais quanto para estabelecer e executar as políticas necessárias à recém-criada Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas no processo de construção de uma relação mais humana com o corpo funcional da Instituição.

Os gestores ressaltaram ainda a confiança na competência administrativa dos novos pró-reitores, em função do bom trabalho que ambos desempenharam durante suas trajetórias dentro da Universidade.

Há sete anos integrando o quadro docente da Uefs, o professor Aristeu Vieira ressalvou que empreenderá todos os esforços para cumprir as demandas relativas à Pesquisa e à Pós-Graduação. “Faremos o melhor trabalho possível para o crescimento da Universidade”, afirmou.

Egresso do curso de Ciências Contábeis, o servidor do corpo técnico-administrativo e hoje também integrante do corpo docente José Renato Oliveira, que tem uma trajetória de pouco mais de 20 anos na Uefs, disse que se sente honrado e orgulhoso por fazer parte da história da Instituição e que fará o melhor possível para atender às demandas dos servidores. “Começar uma pró-reitoria na atual conjuntura é difícil, mas meu esforço para fazer o melhor também será grande. As demandas dos servidores são muitas e trabalharemos em prol da valorização desse importante segmento da Universidade”, destacou.

