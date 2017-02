Beco da Energia vai sair em cima do trio na Micareta de Feira #obecoénosso

Quem diria? o Beco da Energia de Feira vai ser um dos diferenciais da Micareta de Feira de Santana deste ano.

Márcio Antonio Silva dos Santos, o Márcio Punk, já assumiu com o secretário de Cultura de Feira de Santana, jornalista Edson Felloni Borges, a ideia de colocar na rua um ‘Trio do Beco da Energia’ com a força do movimento de rua #obecoénosso, um dos movimentos culturais mais importantes da Bahia.

O movimento #obecoénosso é marcado pela inovação e diversidade.

Desde o primeiro evento, transformou o destino do Beco da Energia. Além de antigo ‘enclave’ de prostituição no centro comercial da cidade, o Beco da Energia hoje é também uma galeria de arte a céu aberto e um espaço de cultura e eventos de alta qualidade inserido no circuito de entretenimento e diversão da cidade.

No domingo, 19, #obecoénosso promoveu um inédito ‘Carnaval no Beco’. Na foto, Lorena Carvalho como ‘Frida’, fantasia campeã do evento, com Márcio Punk.

