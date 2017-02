O cantor e compositor feirense Dionorina mais uma vez marca a presença de Feira de Santana no carnaval de Salvador.

Bastante aplaudido durante apresentação do “Furdunço”, que atraiu um público calculado em cerca de um milhão de foliões, domingo passado, no circuito Ondina/Barra, Dionorina volta ao Carnaval de Salvador neste sábado em palco especial no Pelourinho.

O artista se apresenta ao lado da Banda Cativeiro.