Prefeitura de Tanquinho vai recuperar o histórico ‘minadouro’ no centro da cidade

A Prefeitura Municipal de Tanquinho, a 44km de Feira de Santana, iniciou a limpeza do ‘Minadouro’ no centro da cidade. O local era originalmente o ‘tanquinho’ que deu origem à cidade sendo hoje na ‘Praça do Minadouro’, no centro da cidade.

A expectativa do prefeito Luedson Soares (PTN) é que volte a minar água e que a mesma sirva para utilização para algumas tarefas diárias, o que amenizará a falta d’água na cidade.

“O Minadouro já abasteceu a cidade de Tanquinho há décadas atrás, quando não havia o abastecimento pela Embasa. Além disso é uma atração cultural, um cartão postal da cidade”, disse.

Leia também:

Tanquinho, cidade guardada pelo monte de pedra

Foi povoado de Feira de Santana