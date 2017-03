Cavalgada só de muares pelo centro de Feira de Santana neste domingo

Neste final de semana em Feira de Santana ocorre a oitava edição do Encontro de Muares. O evento terá início nesta sexta-feira (03), quando os muladeiros serão recepcionados no Parque de Exposições de Feira de Santana.

No sábado, uma confraternização e um leilão beneficente ao setor de oncologia do Hospital Estadual da Criança no sábado (04) e no domingo o encerramento com o tradicional desfile pelas principais avenidas da cidade.

Cerca de 500 muares, resultado do cruzamento entre burro e égua, desfilam pela cidade e chamam a atenção em cada edição do evento. O evento tem projeção nacional através da cobertura do programa Globo Rural.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Bahia concentra 32% de todo o rebanho nacional. Na foto, Carlô, um dos idealizadores do evento, montando no burro “NêgoBom”, na avenida Getúlio Vargas, em Feira de Santana.