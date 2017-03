ComeÃ§am pelos distritos rurais as audiÃªncias pÃºblicas para o OrÃ§amento de Feira 2018

A Prefeitura de Feira de Santana começa no próximo dia 21, a realizar as audiências públicas obrigatórias para a elaboração do Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.

No calendário divulgado pela Prefeitura, as audiências começam pelos distritos. No dia 21 estão marcadas duas audiências: pela manhã em Bonfim de Feira e à tarde em Ipuaçu. As audiências são realizadas em colégios públicos do lugar e têm voz e voto as representações da sociedade civil.

As audiências relativas às áreas urbanas começarão no final deste mês. Veja o calendário clique aqui.

Na foto, um detalhe da igreja de Senhor do Bonfim, no distrito de Bonfim de Feira.