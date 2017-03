José da Paz (Zito), é o novo diretor geral do Centro Industrial do Subaé, que toma posse nesta segunda-feira, às 8 horas, no auditório na sede do órgão, no bairro do Tomba, em Feira de Santana. É esperada a participação do governador Rui Costa na solenidade. Zito é um fiel aliado do deputado e líder do governo, José Neto.

