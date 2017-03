Feira aguarda o ‘BRT’ com um sistema de transporte público em crise permanente

Quando as obras na avenida João Durval terminarem Feira de Santana ganha o segundo túnel do sistema BRT que a Prefeitura projetou para melhorar o transporte público na cidade. O da avenida Maria Quitéria já foi inaugurado no ano passado.

Enquanto a Prefeitura prepara a cidade com investimentos que giram em torno de 100 milhões de reais. o sistema de transporte público que atende a população vive em crise profunda e permanente, com a saída de circulação de mais de 50 ônibus de uma frota que tem quantidade duvidosa e fluida.

Em 2015 o sistema parou. Os ônibus pararam e a Prefeitura, ironicamente, foi obrigada a ‘legalizar’ o transporte ‘clandestino’ ou ‘ilegal’. A mobilidade urbana em Feira tem peculiaridades que não são levadas em consideração na montagem do sistema de concessões, um modelo aplicado em todo o Brasil.

Agora, com novas empresas concessionárias, a população enfrenta os mesmos problemas: redução abrupta da frota. Uma das concessionárias teve dezenas de ônibus arrestados pela Justiça por débito com o fornecedor dos veículos.

Como a Prefeitura vai conciliar a implantação de um sistema de transporte que vai ‘revolucionar’ a mobilidade urbana enrolada com uma crise que nunca consegue debelar totalmente? ou ‘Até quando vamos enfrentar impasse no transporte público de Feira?”, como bem perguntou o site Acorda Cidade, do radialista Dilton Coutinho.