Avenida onde acontece a Micareta de Feira ainda está em obras do BRT

A pouco mais de 60 dias para o início da Micareta de Feira de Santana, a avenida Presidente Dutra, onde acontece a festa, continua em obras para a construção de um túnel da avenida João Durval que vai passar sob ela.

O tráfego no local sofre modificações frequentes em decorrência das obras. Hoje, a Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) fará mais uma intervenção nesse trecho.

Os motoristas vão encontrar dois retornos abertos nas imediações entre a Jota Baterias e a Panificadora Coelho, na avenida João Durval. O acesso será facilitado para quem quiser se deslocar para rua João Costa, que liga a rua Filinto Marques Cerqueira, ou seguir no outro lado da via no sentido avenida Getúlio Vargas.

De acordo com a Superintendência, essa alteração no trânsito deverá durar 30 dias. Posterior a esse período, a SMT fará novas intervenções. Placas de sinalização serão instaladas para orientar os condutores, bem como prepostos da SMT estarão no local para garantir a fluidez no trânsito.

A Prefeitura acredita que até o início da Micareta a obra esteja pronta. A Micareta é de 18 a 21 de maio.