Centro de Abastecimento é um alvo da especulação imobiliária em Feira

Caso se consuma a retirada do setor de artesanato e a Prefeitura de Feira leve adiante o projeto de construir, com a iniciativa privada, um “shopping popular” no Centro de Abastecimento, a próxima área a sair será a das frutas e verduras conhecida como a “ceasa’ ou “ceasinha”.

Com isso se inviabiliza o restante e aquele equipamento público, construído há 40 anos, será aberto para novos empreendimentos com a iniciativa privada.

O mercado imobiliário em Feira está brindando com champanhe essa grande oportunidade.

A ideia de acabar com o Centro de Abastecimento tem a mesma lógica da década de 70 do século passado quando foi retirada a feira-livre das ruas centrais e os que a defendem acreditam, (ou dizem acreditar…), que a mudança vai ‘resolver’ o que eles consideram um problema urbano: o comércio informal da Marechal, pois o Centro é o fornecedor. Isso depois de ‘resolvido’ aquele outro ‘problema’ do Calçadão da Sales Barbosa…

A utopia das calçadas com poucas senhorinhas de salto alto desfilando para rapazes e vitrines elegantes nunca morreu na Feira e faz estragos incríveis.