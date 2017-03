Prefeitura de Feira não admite erro em obra do BRT que desperdiça milhões de litros d’água

A Prefeitura de Feira de Santana não admite que houve um erro no planejamento da obra do BRT que resultou num desperdício gigante de milhões de litros d’água todos os dias jogados em plena avenida presidente Dutra, uma das maiores e mais centrais da cidade.

No final de semana, a imagem de dois rapazes tomando banho em plena avenida em uma água aparentemente cristalina foi veiculada pela Tv. Subaé e em rede nacional e uma foto desse mesmo banho viralizou na internet com internautas de todo o Brasil estarrecidos com o fato.

Para a Prefeitura de Feira o procedimento na engenharia da obra é normal e a água que está sendo jogada na avenida não serve nem para molhar plantas de jardins.

Para técnicos fora do Governo, como o engenheiro Bruno Sodré, houve uma inversão na execução da obra do BRT.

A recomendação técnica é de que obras de drenagem sejam efetuadas de jusante para montante, ou seja, começar dentro do riacho e ir subindo em direção às trincheiras. Assim, o sistema de drenagem/rebaixamento/captação já entraria em funcionamento e a água do lençol freático não precisaria ser lançada na via pública. (leia mais aqui)