Clarissa Macedo vai gravar poema “Panorama” em estúdio da TVE Bahia

O poema “Panorama’, de Clarissa Macedo, vai ser gravado pela própria poetisa no estúdio da Tevê Educativa da Bahia (TVE), como parte de um edital público – Grafias Eletrônicas – que reune ela e mais 19 poetas e poemas que serão registrados em audio-visual.

O projeto é desenvolvido pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) em parceria com o Instituto de Rádio e Difusão Educativa da Bahia (IRDEB)/ TVE e Rádio Educadora.

Participam das gravações do Grafias Eletrônicas: Alex Simões (poema desfacetado), Allan ‘DuSanto’ Santana (Macumbas Day), Amós Heber (Meu primeiro amor), Ana Mariano (Exílio), Edgar Torres (Hábito Noturno), Clarissa Macedo (Panorama), Cléber Eduão (Carranca), Danielle Andrade (Pássaro), Davi Nunes (cabeça de Eternit), Deisiane Barbosa (Prenúncio), Dênisson Padilha Filho (trecho da novela Eram olhos enfeitados de sol), Denisson Palumbo (Carnamaisvalias), Fernandinho Borges (Vende-se um homem), Flávia Vasconcelos (A cor dos meus olhos), Geraldo Lavigne de Lemos (a minha voz), Goli Guerreiro (trecho do romance Alzira está morta – ficção histórica no mundo negro do Atlântico), Nildão (algo mais), Laura Castro (trecho do romance O armarinho), Rosana Paulo (Ecos de uma louca), Saulo Dourado (Terra Terrível).

Panorama

Em cada paisagem

há uma mulher plena de garganta

que sussurra acordes do espírito:

uma mulher é uma mulher é uma mulher

não é uma rosa

(ou uma ideia de rosa)

não é um homem

é um sabre, um orvalho

átrio preso por 100 bilhões de anos

chave que abriu à força os cadeados.

cosendo a linguagem da existência

e não colchas à costura da máquina,

mortes e fogueiras crucificaram paixões

mas feito redemoinho,

tão violento quanto sereno por dentro,

fazemos gérmen do pó

e desde sempre

parimos a imensidão do mundo. (Clarissa Macedo)